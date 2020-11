Zisa, in via Pasculli il marciapiede è usato come latrina per animali e discarica d'ingombranti

Ecco lo spettacolo che c'è in via Antonino Pasculli, a 20 metri dalle cliniche Macchiarella, Demma e Noto. A parte la mancata manutenzione degli alberi, la cosa peggiore è il marciapiede utilizzato come latrina per animali domestici e discariva di rifiuti ingombranti come materassi.

Il manto del marciapiede è pieno di foglie che rendono l'equilibrio instabile, in più si annidano tra le foglie gli escrementi di animali lasciati da proprietari incivili. Non sarebbe male ogni tanto una bella ronda di vigili per incrementare gli introiti alle casse comunali.