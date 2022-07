Come già segnalato mercoledì scorso anche oggi, come si evince dalla foto, alle 7:15 il mezzo della Rap per il conferimento di plastica e metalli è completamente assente! Anche oggi il mezzo è guasto? Oppure, come riferiva un altro utente, il traffico farà arrivare in ritardo il mezzo sul posto? Il disservizio è diventato ormai una costante! Del resto siamo a Palermo, anzi alla periferia di Palermo!