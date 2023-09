Quando la strada pulita fa notizia: "Ringrazio pubblicamente un’operatrice ecologica"

Buongiorno a fronte di tutte le segnalazioni, peraltro giustificate e conduvisibili, relative alle condizioni della nostra città, vorrei segnalare un dato positivo. Abito in zona noce e vorrei ringraziare pubblicamente un’operatrice ecologica che con estrema professionalità spazza le strade. Ciò dimostra come qualsiasi lavoro può essere fatto bene e con dignità. Anche se non la conosco personalmente Signora la ringrazio per il suo operato.