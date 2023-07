Marciapiedi dissestati e rifiuti: "Via Papa Sergio è un inferno pedonale"

Sì, è proprio un inferno vivere e camminare sui marciapiedi di via Papa Sergio all'Arenella. L'incuria la fa da padrona. Le radici deegli alberi hanno pressoché reso impraticabile la maggior parte dei marciapiedi. I cestini dei rifiuti strapieni, i cassonetti malodoranti, non lavati e disinfettati, sono il triste quadro di una borgata allo sbando. Eppure la Tari arriva e deve essere pagata, ma i servizi dove sono? I cittadini sono esasperati. Nessuna risposta dal Comune.

Credo che sia il momento di dare una svolta. Sì, ma come? Molti cittadini ricordano e rimpiangono lo spazzino di zona. Perché non si rispristina un servizo essenziale come in passato? Crediamo che non ci sia la volontà di farlo. Tante parole e pochi fatti. Ma l'Arenella civile non si arrende. Continueremo a segnale e ci muoveremo con azioni civili per far notare all'amministrazione la nostra voglia di avere una città piu pulita e funzionale. Vogliamo dire basta all'inciviltà e al disservizio.

I marciapiedi non consentono ai disabili di passare e già hanno causato numerose cadute e problemi ai residenti e non. Diamo una svolta e continuimo a sollecitare l'amministrazione affinché ci aiuti a risolve questo grande problema.