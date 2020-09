Cep, in via Paladini fermata dell'Amat con vista sui... rifiuti

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

In via Paladini, al Cep, sorge un'enorme ed antica discarica abusiva, conosciuta molto bene dalle istituzioni cittadine e frequentata assiduamente da molti cittadini incivili, che hanno preso di mira anche questo sito poiché sanno per certo che mai nessuno li beccherà.

A farne le spese sono i residenti della zona, che devono fare i conti con una puzza allucinante, e gli utenti dell'Amat che attendono i bus alla fermata di fianco alla discarica. Fermata assolutamente originale... con vista sulla inciviltà palermitana e sulla strafottenza degli amministratori che non predispongono controlli e sanzioni esemplari.