Via Antonio Pacinotti, 34 · Malaspina

Si ringraziano gli assessorati competenti per le nuove installazioni di arte contemporanea (copertoni auto) nella via Pacinotti... Oltre naturalmente alla perfetta potatura degli alberi (alti 15 metri oramai) ed al ripristino dei marciapiedi... Da oltre 2 anni si segnalano detti disservizi e detto degrado a mezzo email e social ma il Comune non interviene.