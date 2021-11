Marciapiede distrutto, sporcizia e alberi non potati: il declino della via Pacinotti

Gallery











lo stato di degrado, di sporcizia e di pericolo in via Pacinotti è ormai elevatissimo! Da mesi non si vede più nessuno che pulisca la strada... solo il vento ogni tanto riesce a spazzare un po' il marciapiede! Gli alberi non vengono potati da anni e il marciapiede centrale è distrutto, a causa del proliferare delle radici e nessuna manutenzione. Attraversare a piedi è praticamente impossibile! Nessuno interviene, eppure siamo in via Pacinotti!