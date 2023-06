Riparato il guasto, torna la luce in via Ortigia

Dopo circa sei mesi, ritorna la luce in via Ortigia. Il presidente del comitato civico di Palermo Nicolò Romano aveva presentato richiesta. "Nella richiesta - spiega Romano - abbiamo specificato che dal palo dell'illuminazione pubblica si sentiva un rumore continuo molto fastidioso per i residenti. Ringraziamo l'azienda di competenza per la tempestività e come sempre i consiglieri della terza circoscrizione per l'attenzione"