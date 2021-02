Cumuli di rifiuti in via dell'Orsa Minore: "Meno male che le mascherine ci proteggono dalla puzza..."

E anche oggi in via dell'Orsa Minore ci svegliamo così: è da una settimana che segnalo ma tutti dormono. La vogliamo migliorare questa città? Credo che la periferia abbia la stessa valenza del Centro storico, del tram, degli immigrati. Almeno signor sindaco, faccia sapere perché non ritirano la spazzatura. Per fortuna camminiamo con le mascherine e non respiriamo in pieno l'olezzo nauseabondo.