Via Oreto, al via i lavori ripristino tombino

In via Oreto partono i lavori per il ripristino della copertura di un tombino. L'intervento dopo le segnalazioni dei cittadini residenti e dei numerosi passati. Il presidente del Comitato civico Nicolò Romano si è attivato con la collaborazione del consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi, presentando due richieste di intervento all'Amap. "Era importante risolvere il problema - spiega Romano - perché numerosi passanti rischiavano la vita, ringraziamo il tempestivo intervento degli organi competenti in particolare l'azienda Amap". Ilardi sottolinea: "Come sempre siamo impegnati a risolvere le varie problematiche della terza circoscrizione. Sono fiero che le mie richieste vengano attenzionate come si deve, si ringrazia l'Amap e gli operatori impegnati in questo servizio".