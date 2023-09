Via Onorato, cestini gettacarta utilizzati come cassonetti

Gallery





Desidero segnalare una situazione che si protrae da settimane: il mancato svuotamento dei cestini gettacarte, che tutto contengono tranne che... carta. Si trasformano spesso in discariche fetide e strabordanti di rifiuti. La soluzione adottata finora è stata quella di sigillare i suddetti cestini con sacchi dell' immondizia chiusi con lo scotch. Se la Rap non è in grado di svuotarli propongo la dismissione, non abbiamo certo bisogno di assistere a questo spettacolo! Mi vergogno e mi indigno.