Zisa, amianto abbandonato a pochi metri da un asilo

Via Normanni, 29 · Zisa

Via Normanni, 29 · Zisa

Criminali a piede libero abbandonano amianto a pochi metri da un asilo. Con un gesto criminale qualcuno (certamente poco raccomandabile) ha pensato bene di disfarsi del proprio recipiente in amianto con evidenti segni di rotture e buchi (cosa che lo rende infinitamente più pericoloso per la salute) presso i cassonetti di via Normanni, a pochi metri dall'ingresso del giardino della zisa e di un asilo. Eppure li c'è una telecamera che potrebbe aver ripreso tutto, chissà!