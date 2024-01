Buongiorno, segnalo che finalmente in via Nicolò Azoti stanotte la Rap ha raccolto i cumuli di immondizia da giorni stagnanti. Insieme ai cumuli gli operai con l’escavatore hanno rimosso parte del marciapiede, basterebbe più attenzione a non creare danni e costi a carico di noi tutti che paghiamo le tasse.