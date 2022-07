Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' impressionante la quantità di rifiuti che si trova in via Nicoletti. A tutte le ore, ma la mattina in particolare, tanta gente deposita rifiuti e abbandona ingombranti di ogni genere. E' indispensabile che la polizia municipale sorvegli adeguatamente questa zona, e che vengano installate delle telecamere per sanzionare chi genera questo scempio.