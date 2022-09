"Ho 28 anni e da quando sono nato non ho mai visto la strada in cui vivo pulita"

Gallery





Ho 28 anni e da 28 anni via Nervesa è nelle condizioni che potete vedere nelle foto. Io e la mia famiglia siamo costretti a vedere questo panorama quando ci affacciamo dal balcone, per non parlare del cattivo odore dei rifiuti di ogni genere, topi, zecche, pulci, zanzare e blatte. Da puntualizzare il fatto che da anni non si vede un netturbino per spazzare la zona. Chiedo il vostro aiuto affinché possiate far sapere a chi di competenza il degrado che ogni giorno siamo costretti a subire, visto che siamo in campagna elettorale, forse, qualche politico che sappia fare politica abbia buon cuore di aiutare via Nervesa ad essere più pulita.