Via dei Nebrodi, campane del vetro sopra il marciapiede

Mi chiedo come sia possibile che tre campane del vetro stiano sopra il marciapiede lungo il tratto di via dei Nebrodi. Laddove ci fosse un senso a ciò, chiedo che tipologia di rispetto ci sia verso noi mamme che camminiamo sui marciapiedi con i passeggini o verso le persone in sedia rotelle. In quel tratto di strada è impossibile camminare sopra il marciapiede, si è costretti a camminare lungo la strada dove vi sono giustamente le macchine che camminano in entrambi i sensi di marcia. Mi chiedo perché si possano creare queste situazioni?