Zisa, i bambini per andare a scuola costretti allo slalom tra gli escrementi dei cani

Questa la situazione giornaliera, ormai da anni, in via Narbone e via Fischietti nei pressi della scuola Luigi Capuana. Certamente gli escrementi dei cani, il materasso e il divano sono stati lasciati li da cittadini irrispettosi e incivili. Inutile dare la colpa a chi deve pulire le strade perchè la città è nostra e dobbiamo contribuire a tenerla pulita; non possiamo lasciare le cacche per terra perchè tanto poi diamo la colpa al comune.

Le strade non sono la toilette del nostro cane, nè la discarica per ciò che non ci serve. La soluzione piuttosto potrebbe essere quella di addebitare il costo della pulizia straordinaria agli abitanti delle strade in questione e del circondario, poichè sono di certo loro a sporcare (di certo non verrano altri da altre zone della città a buttare mobili e a far passeggiare i cani).

Multe salate e controlli costanti forse potrebbero risolvere la situazione... anche se chi è incivile purtroppo ha una forma mentis difficile da cambiare. Intanto i bambini continuano a calpestare escrementi, andare a scuola in mezzo ad un odore nauseante e a volte calpestano anche sacchetti in plastica con dentro cacca di cane.... come inizio della giornata non c'è male. Vorremmo vedere i vigili urbani ad aiutarci. E magari obbligare chi sporca a pulire!