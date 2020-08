Il centro storico è pieno di rifiuti ma si pensa alla Zt e alla personalizzazione, a come estorcere denaro ai cittadini con la scusa dell'inquinamento. Chiedo all'amministrazione comunale: i rifiuti non inquinano? Uuna vergogna infinita all'interno di una città invivibile. Foto scattata alle 7 del mattino in via Napoli.