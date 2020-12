Desidero comunicare il disservizio totale causato da Amg per il mancato intervento di sostituzione lampade per i due lampioni angolo via Montuoro e via Columba. Vista la posizione, il buio è causa di inconvenienti spiacevoli per la gente del luogo. Sono stati effettuati vari solleciti al numero verde, ma senza alcun esito e senza alcuna risposte in merito. Si chiede l'immediato intervento.