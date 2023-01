"Via Monti Iblei, strada ancora sporca e al buio..."

Gallery





Ecco le condizioni nella quali versa la via Monti iblei dopo la mia ultima segnalazione, fatta qualche settimana fa. Avevano pulito? Hanno detto di si ma come dico e scrivo da anni non c'è il quotidiano o settimanale servizio di spazzamento di marciapiedi e strada! Questo, quindi, è il risultato finale. Inoltre ho segnalato più volte ad AMG Servizio di Illuminazione Pubblica i pali che, come vedete in foto, non funzionano. Anche quì ignorato! ma questa Amministrazione non doveva garantire l'ABC? Deluso, Amareggiato però pagatore di tasse.