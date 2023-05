Via Monti Iblei, la protesta: "Lo sporco ormai invade tutto"

Gallery



Nonostante le ripetute e continue segnalazioni alla Rap e la denuncia tramite questo quotidiano la via Monti Iblei continua a essere sporca per mancato spazzamento, pulizia della strada e dei marciapiedi. E' palese che ci sono gli incivili che gettano per terra carta, che non raccolgono i bisogni dei loro animali ma è intollerabile che un Comune non faccia quotidianamente le dovute pulizie! Menomale che doveva cambiare tutto e che Palermo doveva diventare una città pulita. Ah quasi mi sfuggiva, non dimenticate che entro i primi di giugno bisogna pagare l'acconto TARI 2023.