Via Monti Iblei, residenti ostaggi dei cantieri

Ormai da tempo noi residenti in via Monti Iblei ci ritroviamo ostaggi dei cantieri aperti in zona. Non bastava quello che interessa la stazione ferroviaria che da mesi ormai ha ridotto la corsia annullando totalmente la possibilità di parcheggiare. Ma a metà agosto si è aggiunto pure il cantiere che riguarda la sostituzione dei pali dell'illuminazione. Tra l'altro vorrei dire ai signori del Comune: "Ripristinerete l'asfalto delle strade che strade distruggendo vero?"

E' uno scempio, state distruggendo una città per le vostre bollette elettriche ma mi auguro che prima o poi tutto tornerà alla normalità. Questo perché la traccia per il passaggio dei cavi elettrici nuovi viene, al momento, ricoperta con un materiale cementizio rossastro molto grezzo. Oltretutto non livellato per nulla rispetto al resto del manto stradale. Con le prime piogge, vi ricordo, si creerà un grande casino! Mi piacerebbe ricevere risposta dai signori, mi piacerebbe che condividessero questi progetti con noi abitanti che paghiamo le tasse e quindi abbiamo diritto di sapere cosa accadrà alle "nostre strade".