Via Monti Iblei, i disagi dei residenti per i cantieri: "Vi spiego i 'lavori di ammodernamento'"

Penserete mi sia applicato sul tema che rende ostaggi dei cantieri gli abitanti di via Monti Iblei, ma la realtà è un'altra e adesso cercherò spiegarla. Da mesi è diventato insostenibile uscire o rientrare da casa per lo sporco, la mancanza di posteggi, i rumori, il rischio di essere investiti la sera da autisti che se ne fregano che al momento non abbiamo marciapiedi percorribili. Ma quando ho chiesto perchè tutto questo, perchè aprire simultaneamente due cantieri nella stessa strada, quello della nuova Stazione Belgio-De Gasperi e quello del cambio dei pali dell'illuminazione pubblica mi è stato risposto: "Lavori di ammodernamento!".

Dal video potete rendervi conto ciò che è stato lasciato alle fine dei lavori di ammodernamento: un manto stradale rifatto interamente 2 anni fa è andato perso, non hanno nemmeno messo le classiche "toppe" alle innumerevoli tracce per il passaggio dei nuovi cavi elettrici. I marciapiedi sono luridi, pieni di terra e residui di materiali edile oltretutto pericoloso per i più anziani. I paletti, che delimitano lo spazio davanti la scuola e la strada, sono stati tolti per consentire i lavori e rimessi perfettamente allineati (sono ironico) e tra l'altro entrambi non risultano bloccati dal cemento usato per ripristinarli.

A questo punto mi chiedo cosa si intende esattamente per ammodernamento? Perchè nessuno controlla, alla fine, se i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte? Dovremo piangerci il malfatto e tenerci l'asfalto mancante che con le prime piogge scaverà un solco sempre più profondo? Dovremo rassegnarci e tenerci i paletti delimitatori così messi, ovvero esteticamente orrendi oltre che inutili visto che si muovono e cadono per terra? Ecco tutte queste domande vorrei porle a chi ci amministra per spiegare loro che i lavori di ammodernamento hanno un senso ma ha più senso controllare la consegna degli stessi. E questo è un loro dovere, fosse solamente per il fatto che contribuiamo a questo scempio! W Palermo.