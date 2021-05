Gallery



Questo è ciò che avviene ogni sera della settimana e la domenica già dal pomeriggio: tir beatamente parcheggiati in doppia fila con buona pace di automobilisti e pedoni la cui incolumità è messa a repentaglio dall'inciviltà di questi camionisti in attesa dell'apertura del mercato ortofrutticolo, ma anche dai vigili urbani il cui intervento è puntualmente sollecitato ma che di fatto non sanziona o fa finta di non vedere.