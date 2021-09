Via Montepellegrino, 177 · Montepellegrino

Da alcuni giorni vengono ritrovati lungo via Montepellegrino bocconcini di würstel contenenti chiodi per attentare alla vita di cani e gatti. È un atto ignobile punibile penalmente. È stata già fatta la segnalazione alle autorità ma si spera nell’aiuto dei cittadini per scovare il colpevole.