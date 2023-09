Siamo a circa un chilometro dal centro di Palermo ma sembra Bellolampo. La via Montepellegrino non è spazzata con regolarità e inoltre è ormai una discarica a cielo aperto. Certo quando deve passare il presidente Mattarella o vertici religiosi la zona viene ripulita in pochi secondi. Come contribuenti possiamo sopportare tutto questo? Non lamentiamoci se i ragazzi partono, anzi scappano.