Via Montecarlo, 1 · Resuttana-San Lorenzo

Nessuno intervento in via Montecarlo da parte della Rap da anni: inspiegabile data la considerazione che ha la perpendicolare di viale Francia. Malgrado le numerose segnalazioni nessun intervento e le persone sono costrette a camminare sulla strada perché i marciapiedi praticamente non esistono più.