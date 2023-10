Via Monte San Calogero, davanti a una scuola materna marciapiedi distrutti dai rami degli alberi

Gallery









Questa è la condizione in cui si trovano i marciapiedi in via Monte San Calogero, davanti a una scuola materna. Qui ogni giorno ci passano decine di genitori con i passeggini che sono costretti a camminare in strada col rischio di essere investiti dalle auto. Spero che il Comune si preoccupi di sistemare questo tratto di marciapiede per tutelare l'incolumità dei cittadini.