Via Monte San Calogero, salta il ritiro della raccolta differenziata

Foto scattate mercoledì 3 aprile. Il contenitore di carta e cartone staziona lì da venerdì scorso (giorno previsto per la carta). Il contenitore dell’indifferenziato (che è il più maleodorante) è in queste condizioni e non è stato ritirato da ieri martedì 2, anche con sacchetti, dentro e per terra, di escrementi di cane che vengono lasciati dai passanti.

Inoltre oggi i cittadini hanno iniziato anche a lasciare i sacchetti con la raccolta della plastica, che probabilmente verrà raccolta insieme all’’indifferenziato perché non verrà più distinta. E allora a cosa vale differenziare? E’ giusto stare con questo scempio sotto casa?