Via Mongitore, davanti a una scuola i rifiuti e davanti a un'altra il marciapiede rotto

Educhiamo alla bellezza? Ebbene sì, non educhiamo nessuno, tantomeno i bambini. Se da un lato abbiamo l’immondizia all’entrata dell’asilo nido Braccio di Ferro, dall’altro lato, all’ingresso della scuola elementare G.E. Nuccio, c’è ad accoglierci un marciapiede così scomposto. Da un lato aria irrespirabile con rischio topi, scarafaggi, dall’altro il rischio di far finire un genitore o un bambino, direttamente al reparto di ortopedia. La situazione è stata più volte messa a conoscenza alle autorità competenti, con mail e pec, mai nessuno ha preso in seria considerazione questa situazione degradante.