Marciapiede impraticabile in via Michele Titone: "Slalom tra escrementi, buche ed erbacce"

Via Michele Titone, 6 · Calatafimi

In via Michele Titone, ogni giorno pedoni e studenti devono fare lo slalom tra cacche di cane, erbacce e voragini sui marciapiedi. Le squadre che hanno tagliato l'erba sui marciapiedi non le hanno rimosse la situazione è sconcertante e spesso i ragazzi che si recano a scuola sono costretti a scendere dal marciapiede o, quando le auto posteggiate lo permettono camminare, sul bordo del marciapiede crollato. Urge un intervento.