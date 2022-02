Via Michele Cipolla ridotta in discarica

Via Michele Cipolla, 99 · Oreto-Stazione

Siamo nella zona limitrofa al polo universitario di via Archirafi, ecco nella foto il marciapiede deputato al transito dei pedoni e degli alunni dell'Istituto Maria Santissimo del Rosario ridotto ad una vera e propria discarica. Si chiede l'intervento di Rap e soprattutto della polizia municipale, non è possibile scaricare tonnellate di cartone materassi e mobili vari sul marciapiede. Che si metta in atto un'opera di sensibilizzazione dei commercianti e dei cittadini!