"Via Messina Marine sommersa dai rifiuti: viviamo blindati in casa"

Da circa due anni si assiste ad un degrado senza precedenti in via Messina Marine, con cassonetti trasformati in discariche: mobili rotti, elettrodomestici sfondati, gente che si occupa di ristorazione che viene a conferire nottetempo. E ancora: rifiuti speciali, cibo avariato, bottiglie, idem i piccoli padroncini di attività di imbianchino o ristrutturazione. Risultato? Quello in foto. Viviamo blindati dentro. La fototrappola piazzata che risultati ha dato? Vorremmo non essere abbandonati ancora e ancora.