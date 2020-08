Acqua dei Corsari, una spiaggia bellissima... ma con accesso per "pochi intimi"

C'è una spiaggia a Palermo. Grandissima. Con un mare pulitissimo! Immensa! Ma, purtroppo, è riservata a pochissimi privilegiati! E' la spiaggia di Acqua dei Corsari. L'unica spiaggia che non ha accesso pubblico! Per vederla devi essere un privilegiato! Una spiaggia pubblica ma senza varchi pubblici!

Gli accessi sono delimitati da cancelli, all'interno dei quali vi sono alcuni residence. Chi abita all'interno di questi ha accesso diretto alla spiaggia. Se non si è residenti non si ha il permesso di accedere (vietato ai non residenti ma non sorvegliato da personale). Di conseguenza è un bene pubblico privato ai cittadini perché non vi sono accessi pubblici alla bellissima spiaggia.

Posso garantire che è un bel punto di mare e non ho visto alcun divieto di balneazione. Ho sentito parlare di questa spiaggia e sono andato a guardare. Da "abusivo", tanto che la gente del posto mi osservava con diffidenza. Credo possa venir fuori un bel servizio per i cittadini. Mi chiedo: perché privare i palermitani di un bene comune e, addirittura, un lungomare balneabile? Perché deve esistere l'assurdo così esageratamente, assurdo? Perché?