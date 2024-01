Via Luigi Mercantini · Noce

Questo spettacolo lo ammiro dal balcone di casa mia, ormai da circa 10 giorni, sicuramente i nostri amministratori locali intendono farci gli auguri di buon anno. La spazzatura è mista all'asfalto e la strada sta scomparendo. Siamo in via Mercantini angolo via Di Blasi.