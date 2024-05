Via Mendola, quando la segnaletica stradale è solo... arredamento

A Palermo, il degrado non è solo ambientale - sporcizia e immondizia ovunque - ma è anche stradale. In via Mendola, zona Policlinico, a ridosso della rotonda c'è un segnale di divieto di accesso. Tuttavia, il palermitano ignora serenamente tale divieto, creando pericolo per chi sale da quella strada legittimamente. Tale comportamento arrogante e strafottente, tipico del palermitano, è ampiamente incoraggiato dall'assoluta assenza di polizia minucipale. Ma allora ditelo chiaramente che la segnaletica stradale è solo arredamento!