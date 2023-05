Via Mazzini, alberi usati come porta tutto

Gallery





Noto come rappresentante di Sos Emergenze Alberi a Palermo una costante progressione nel disinteresse verso le alberature cittadini. In via Mazzini i gestori di pub utilizzano gli alberi, bene indisponibile dello stato come oggetto a cui applicare fari facendo buchi, mettendo viti nella corteccia, prese, lucine, che natale è pure finito da un pezzo, coprendo con moquette le radici. Attaccando pesanti catene con cui assicurare il bidone del riciclo, il carrello del supermercato (Sic!).

E quanto altro la fantasia possa partorire. Massacrati da cantieri sorti come funghi, stretti fra palizzate e coperti di deiezioni canine. Mi chiedo dove sono i controlli, e quando ci decideremo a rispettare la natura, che in quel contesto svolge un ruolo fondamentale? Gli alberi non sono nostri dei singoli, ma appartengono alla collettività. Non svolgono un ruolo meramente decorativo, ma hanno funzioni importanti per il nostro benessere, per la nostra sopravvivenza, per garantire la tanto citata biodiversità. Aspetto con attenzione un commento dell'assessore al Verde.