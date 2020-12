Via Marinuzzi sommersa dai rifiuti non raccolti

Ancora una volta devo pubblicare foto della mia bella città, ma non foto di bellezza culturale, ma della vergogna di chi non sa gestire il proprio dovere ! Non proprio una bella scena di fronte le poste di via Gaspare Palermo, dato che via Antonio Marinuzzi è una traversa ! Spero che tutto si risolva al più presto, perchè è impossibile che ogni anno la situazione è sempre la stessa ! La gente paga la spazzatura, per poi ritrovarsi in queste condizioni ! Non lamentiamoci di gabbiani, topi e cinghiali se poi rovistano tra le montagne di rifiuti!