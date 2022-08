Munnizza fra i turisti in via Maqueda: "Mi sono vergognata, avrei voluto chiedere scusa..."

Ebbene sì, tutti sappiamo, e ne siamo orgogliosi, che il centro storico è un'attrattiva per i turisti. Il centro storico di Palermo è uno dei più grandi tra le città europee. Quanto ci vantiamo di ciò!

Via Maqueda è un percorso obbligato per chi viene a Palermo. Dal teatro Massimo ai Quattro Canti e poi piazza Pretoria dovrebbe essere un palcoscenico di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche; invece somiglia sempre più ad una "babele". I turisti, infatti, invece di sentire odore dei nostri piatti tradizionali sentono puzza di munnizza.

E poiché all'amministrazione precedente si sono sempre addossate tutte le colpe per il malfunzionamento di questa città mi chiedo e non riesco a darmi una risposta: "Ma nessuno della nuova amministrazione passeggia per le vie del centro? Eppure il Palazzo di città è a due passi. E il neo sindaco Lagalla? Non penso non sia a conoscenza di questo triste quadro che neanche Guttuso riuscirebbe, o vorrebbe, dipingere. Mi sono vergognata e quasi volevo chiedere scusa ai tanti turisti che erano lì ieri sera, ai giovani, alle famiglie che restano estasiati per i tesori che abbiamo. O forse anche la munnizza fa parte integrante dei tesori di Palermo? Non penso che i palermitani godano nel vedere tutto ciò. Non lo voglio né pensare né credere. Una città nella munnizza... è una città senza dignità!".