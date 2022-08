In via Maqueda la munnizza continua a fare la sua "sporca" figura

Gallery















Qualche giorno fa, passeggiando in via Maqueda, mi sono imbattuta, come sempre, nella sporcizia e nel degrado della città di Palermo. Degrado e sporcizia in una via del centro dove una folla di turisti e non trascorrono le loro spensierate serate estive. Così ho deciso di scrivere e a segnalare il mio sdegno, la mia indignazione e la mia vergogna a questa testata giornalistica. A questa mia segnalazione c'è stata una risposta della Rap.

Ieri sera mi ritrovo, nuovamente a passeggiare per le vie del centro, nello specifico ancora in via Maqueda. Mi guardo intorno e mi rendo conto che tutto è rimasto uguale. Nulla è cambiato, nulla. La gente, i turisti si ritrovano sempre nella munnizza...

I turisti ritornando nel loro paese racconteranno di degrado e abbandono, mentre ciò che di bello offre la nostra città sarà solo una visione offuscata da cestini stracolmi di rifiuti e strade sudicie. I turisti dichiarano ai giornali che non vogliono più tornare. Chiedo a voi della nuova amministrazione, chiedo a lei signor sindaco di darmi la possibilità di poter dire altro sulla nostra Palermo, non riesco più a trovare parole se non queste: "Una città nella munnizza... è una città senza dignità!".