Via Mango al buio: "C'è il rischio di essere investiti"

Salve, sono un residente di via Mango, a Palermo, vi scrivo in quanto come si può notare dalle foto non funziona l'illuminazione stradale sia i nuovi pali luce che i vecchi. Alcune volte sono stati accesi i nuovi ma lontano dalle zone abitate. Avendo 2 bambini piccoli e rientrando da lavoro la sera tardi in moto trovo davvero difficoltoso muovermi quasi al buio totale. Vi è poi il rischio che percorrendo la via a piedi si venga investiti senza che nessuno se ne accorga. Spero che il Comune prenda provvedimenti al più presto.