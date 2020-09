Via Mandalà, slalom tra i rifiuti

Una pericolosa discarica storica si trova nel quartiere di Cruillas, precisamente in via Oliveri Mandala'. I rifiuti spesso sono così tanti che invadono la strada molto trafficata e non molto larga. Qui gli incivili non si curano minimamente del rischio che fanno correre ai veicoli e ai pedoni, agiscono liberamente e in assoluta tranquillità. Questo perché sanno che non saranno mai controllati da nessuno, eppure tutti lo sanno, comprese le autorità cittadine. A proposito, ma i nostri amministratori si sono resi conto della grave situazione di inarrestabile degrado in cui versa la città di Palermo? Mi sa di no...!