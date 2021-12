Via Nicolò Paganini, 6 · Malaspina

Via Maielli come Beirut!! Dopo aver fatto dei lavori alla fognatura hanno lasciato il manto stradale pieno di buche e rappezzato malissimo!! Adesso con la pioggia è peggiorato tutto. Ma chi controlla che i lavori vengano fatti non dico ad arte ma almeno decenti?