Via Maggiore Toselli, cestini strapieni: "Non sarebbe meglio una costante pulizia ordinaria?"

In questi giorni si parla tanto di un intervento straordinario di pulizia. Ma se questo non è poi supportato da una costante pulizia ordinaria, è soltanto lavoro inutile. I cestini per i piccoli rifiuti non vengono svuotati con regolarità, le campane per la plastica e la carta per intere settimane sono stracolme, diserbo inesistente, spazzamento inesistente tranne in alcune strade. Mi auguro che questo intervento straordinario non sia soltanto una manovra elettorale e che la nostra povera città ritorni un po' più pulita.