Da mesi questo in via Titone, angolo via Arnone (zona Calatafimi), si vede questo scempio. Si tratta di una zona di transito giornaliera per bambini che si recano nelle vicine scuole o anziani e disabili che, costantemente sono costretti a "dribblare" questa vergogna, transitando nella pericolosa limitrofa carreggiata stradale nella quale passano auto in piena curva. Quanto ancora dovremo attendere prima di un intervento?