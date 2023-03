Via Luigi Cosenz, 20 · Cep

A doppio senso e senza marciapiede: via Luigi Cosenz, al Cep, è la strada della paura. In queste condizioni, molto pericolose, si rischia la vita. Nonostante varie segnalazioni (la prima otto anni fa) ai consiglieri di quartiere - e non solo - nessuno interviene. Si faccia qualcosa prima che qualcuno ci lasci la vita.