Rubata l'auto a un invalido in attesa di trapianto

Rubata una Panda seconda serie 4x4 di colore bianco (in foto). L'auto era posteggiata in via Lodato, di fronte all'ospedale Civico, sul posto degli invalidi con il tagliando H affisso. L'uomo viene da Siracusa e dopo aver fatto una visita all'Ismet in attesa del trapianto e tre notto pagate in un b&b. E' rimasto senza soldi e per ritornare a Siracusa i parenti gli hanno dovuto fare la colletta per affittargli un'auto perché lui non può viaggiare sui mezzi pubblici. Mi appello a questi ladri: mettetevi una mano sulla coscienza...