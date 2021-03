Sono solito dar da mangiare a un gatto di strada, con una zampa malconcia, all'inizio di via Francesco Lo Jacono, di fronte alla scuola media. Oggi il gatto non solo zoppica vistosamente ma mi infilano sotto la porta dell'ufficio il biglietto in foto "Oggi zoppica, domani te la faccio trovare morta". Solo perché è affamata e debilitato? Sfamare un randagio è diventato un crimine in questa città.