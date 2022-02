L'agonia di via Lincoln, i residenti: "Rifiuti, auto in doppia fila e buche"

Gallery









Ogni giorno migliaia persone, molti dei quali turisti, percorrono via Lincoln per raggiungere la stazione, il Foro Italico, l’Orto Botanico, Villa Giulia. Vederla in questo stato fa male. I residenti inascoltati segnalano da tempo a questa amministrazione problemi come la spazzatura che ostruisce l’accesso alla propria abitazione o della propria auto, auto in doppia fila e parcheggiate sopra il marciapiede, traffico elevato di camion che scaricano nei tanti negozi all’ingrosso, abbandono di rifiuti e materiali ingombranti, pista ciclabile piena di buche. Come via Roma anche via Lincoln è stata abbandonata al suo destino. Oggi la situazione è questa!