Via Leonardo da Vinci, erbacce sui marciapiedi e manutenzione assente

In via Leonardo da Vinci, come in mezza Palermo, ormai sta diventando sempre più difficile per noi cittadini camminare sui marciapiedi, travolti letteralmente dall’eccessiva presenza di cespugli ed erba altezza uomo, non si può nemmeno fare passeggiata o raggiungere a piedi negozi vicini. La situazione sta deferendo e noi cittadini non possiamo fare nulla anche perché vietato provvedere con il “fai da te”, si suppone il Comune se ne debba occupare al più presto.